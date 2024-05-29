Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 32,2220 liradan, euro 34,9650 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 32,1900 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9820 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2220 liradan, euro 34,9650 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,2200 liradan alınan dolar, 32,2220 liradan satılıyor.

34,9630 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9650 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,1900 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9820 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR KARIŞIK

Küresel piyasalarda, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildi.

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Conference Board Tüketici Güven Endeksi 3 aylık düşüşün ardından mayısta aylık 4,5 puan artışla 102'ye çıkarak beklentileri aşarken, bu durum Fed'in politika faizini beklenenden daha geç indirebileceğine yönelik korkuları destekliyor.

Analistler, söz konusu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret ettiğini belirterek, bugün yayımlanacak olan Fed'in Bej Kitap raporundan bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara dair ipuçları aranacağını söyledi.

Tüketici güveninin öngörülerin üzerinde gelmesinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 44'e, kasımda yüzde 56'ya ve aralıkta yüzde 77'ye geriledi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de piyasalarda risk algısının güçlenmesine neden olurken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari bugün verdiği röportajda, Fed'in faiz oranlarını düşürmeden önce enflasyonda belirgin bir ilerleme beklenmesi gerektiğini aktardı. Kashkari, fiyat baskılarının yeniden artması durumunda daha fazla faiz artırımı ihtimalini de göz ardı etmeyeceğini ifade etti.