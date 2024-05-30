Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2551'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2710 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 34,8250 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,2730 liradan, euro 34,8250 liradan güne başladı.

Dolar serbest piyasada 32,2710 liradan, euro 34,8230 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 32,2220 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9400 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasılanın (GSYH), Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini ifade ederek, ülkede çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

Avrupa borsalarında da dün negatif seyir öne çıkarken, Almanya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,67 ile Kasım 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya pay piyasalarında da satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin hükümetinin özellikle gayrimenkul piyasasının canlanmasına yönelik attığı adımlara yenisini ekleyebileceğine ilişkin beklentiler ülke pay piyasalarındaki kaybı törpüledi.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Yurt içinde bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, bugün yurt içinde ve dışında yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mayıs ayı ekonomik güven endeksi

10.00 Türkiye, nisan ayı dış ticaret dengesi

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı işsizlik oranı

14.00 Türkiye, mayıs ayı, TCMB PPK Toplantı Özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, 1. çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

15.30 ABD, 1. çeyrek çekirdek kişisel tüketim harcamaları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı toptan eşya stokları

17.00 ABD, nisan ayı bekleyen konut satışları