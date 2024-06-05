Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Dolar/TL, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 32,5795'ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,5970 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 35,4890 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,6190 liradan, euro 35,4890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,6170 liradan, euro ise 35,4870 liradan alınıyor.

Dün, doların satış fiyatı 32,4280 lira, euronun satış fiyatı ise 35,2580 lira olmuştu.

GÖZLER ABD'DEKİ İSTİHDAM VERİLERİNDE

Küresel piyasalarda, ABD'de iş gücü piyasasının soğuduğu şeklinde yorumlanan sinyallere karşın karışık bir seyir izlenirken, bugün ADP özel sektör istihdamı verıileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Uzun bir süredir ABD Merkez Bankasının (Fed) ne zaman faiz indirimine başlayacağına ilişkin belirsizlik varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, son açıklanan verilerin ardından bankanın bu yıl faiz indirimine gitme ihtimaline kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentileri desteklediğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdamı verilerinin bankanın gelecekte atacağı adımlara ilişkin ipuçları verebileceğini dile getirdi.

Avrupa borsalarında dün negatif seyir hakim olurken, bugün Avro Bölgesi'nde üretici enflasyonu ile bölge genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri yatırımcıların odağında bulunuyor. Analistler, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, Avrupa genelinde açıklanan imalat sanayi PMI verilerinin karışık sinyaller verdiğini anımsattı.

Asya pay piyasalarında da karışık seyir öne çıkarken, söz konusu seyirde Hindistan'da seçimin sonuçlanması ve Avustralya'da beklentilerin altında kalan büyüme verileri etkili oldu.

YURT İÇİNDE SON DURUM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek "Hazirandan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.

​​​​​​​Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin yanı sıra ABD'de ADP özel sektör istihdamının takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.55 Almanya, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

11.30 İngiltere, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.15 ABD, mayıs ayı ADP özel sektör istihdamı

16.45 ABD, mayıs ayı hizmet sektörü/bileşik PMI

17.00 ABD, mayıs ayı ISM hizmet sektörü PMI