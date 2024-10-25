Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2990 liradan, euro 37,1810 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 34,2970 liradan, euro ise 37,1790 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 34,2370 lira, euronun satış fiyatı ise 37,1110 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, yoğunlaşan bilanço döneminde yatırımcıların temkinli tavrı ve Japonya'da bu pazar yapılacak genel seçimler öncesinde karışık bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, iş gücü piyasasının nispeten dayanıklı kalmaya devam ettiğini belirterek, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek toplantılarında agresif faiz indirimi yapmaktan kaçınacağı beklentilerini güçlendirdiğini kaydetti.

Altının ons fiyatı dün yüzde 0,8 değer kazanarak 2.736 dolardan günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 2.726 dolardan alıcı buluyor.

Brent petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanışın yüzde 0,1 altında 75,2'den işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün pozitif bir seyir hakim olurken, makroekonomik verilerden alınan sinyaller resesyon endişelerini besliyor.

Asya tarafında yeni işlem gününde Japonya hariç pozitif bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta sonu Japonya'da yapılacak olan genel seçimlere çevrildi.

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10.00 Türkiye, ekim ayı reel kesim güven endeksi

10.00 Türkiye, ekim ayı kapasite kullanım oranı

11.00 Almanya, ekim ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

15.30 ABD, eylül ayı dayanıklı mal siparişleri

17.00 ABD ekim ayı Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi