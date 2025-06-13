Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 39,4280 liradan, euro 45,5110 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 39,4260 liradan, euro 45,5090 liradan alınıyor.

Dün doların satış fiyatı 39,3310, euronun satış fiyatı ise 45,7010 lira olmuştu.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM RİSK İŞTAHINI TÖRPÜLEDİ

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin tırmanması, ABD-Çin görüşmelerinin sağladığı iyimserliği gölgede bırakırken, gerilimin daha da artacağına yönelik endişeler risk algısını yükseltti.

Saldırının ardından Brent petrolde sert hareketler görüldü. Arz endişeleriyle Brent petrolün varil fiyatı şubattan bu yana en yüksek seviyesi olan 76,3 dolara yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı şu sıralarda yüzde 7,7 artışla 74,9 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da artan gerilimlerin İran'ın karşılık vermesiyle daha da tırmanabileceğine yönelik endişeler, tahvil ve altın gibi güvenli liman varlıklara olan talebi güçlendirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi gerilemesini son 5 iş gününe taşıyarak yüzde 4,34'e kadar indi.

Avrupa borsalarında dün İngiltere hariç satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, Orta Doğu'da artan gerilimlerin etkileri ile Avro Bölgesi'nde açıklanacak sanayi üretimi ve Almanya'nın enflasyon verileri yatırımcıların odağında yer alıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı sanayi üretimi

12.00 Avro Bölgesi, nisan ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

17.00 ABD, haziran ayı Michigan Üniversitesi tüketici beklentileri