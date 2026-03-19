Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Dolar ve euro güne nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 44,3180 liradan, euro 50,8290 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 44,2190, euronun satış fiyatı ise 51,1300 lira olmuştu.

Ekonomi
  • 19.03.2026 07:34
  • Giriş: 19.03.2026 07:34
  • Güncelleme: 19.03.2026 09:03
Kaynak: AA
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Fotoğraf: AA

İstanbul serbest piyasada dolar 44,3180 liradan, euro 50,8290 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 44,3160 liradan alınan dolar, 44,3180 liradan satılıyor.

50,8270 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 50,8290 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 44,2190, euronun satış fiyatı ise 51,1300 lira olmuştu.

BirGün'e Abone Ol