Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 44,3440 liradan, euro 51,4360 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 44,3480, euronun satış fiyatı ise 51,4120 lira olmuştu.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 44,3440 liradan, euro 51,4360 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 44,3420 liradan alınan dolar, 44,3440 liradan satılıyor.
51,4340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,4360 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 44,3480, euronun satış fiyatı ise 51,4120 lira olmuştu.