Dolar ve euro güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 44,4980 liradan, euro 51,4410 liradan güne başladı. Dün doların satış fiyatı 44,4610, euronun satış fiyatı ise 51,8980 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
Serbest piyasada 44,4960 liradan alınan dolar, 44,4980 liradan satılıyor.
51,4390 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,4410 lira oldu.
