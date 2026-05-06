Dolar ve euro güne nasıl başladı?

Ekonomi
  • 06.05.2026 08:54
  • Giriş: 06.05.2026 08:54
  • Güncelleme: 06.05.2026 09:02
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

İstanbul serbest piyasada dolar 45,2360 liradan, euro 53,1120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 45,2340 liradan alınan dolar 45,2360 liradan satılıyor.

53,1100 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1120 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 45,2190, euronun satış fiyatı ise 52,9330 lira olmuştu.

