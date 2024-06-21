Dolar ve euro güne yükselişle başladı

Dolar/TL güne yükselişle başlamasının ardından 32,8739 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 35,2562 liradan fiyatlanıyor.

Bayram tatili, kamu kesimi için perşembe ve cuma gününün de tatil edilmesiyle dokuz güne çıkarılsa da piyasalar dün çalışmaya başladı.

Dolar ve euro'da son dönemde yaşanan hareketlilik, piyasaların yeniden açılmasıyla birlikte devam etti. Yönünü yukarı çeviren kurlar yeni güne de yükselişle başladı.

Dolar 32,8739 liradan işlem görürken, euro ise 35,2562 liradan fiyatlanıyor. Dolarda gün içerisinde en düşük 32,6925, en yüksek 32,9127 lira değerleri görüldü. Euroda ise en düşük 35,1133, en yüksek 35,2798 değerleri görüldü.