Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, euro ise 34,8250 liradan haftaya başladı.
Türk Lirası'nın dolar ve euro karşısındaki eriyişi sürüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3650 liradan, euro 34,8250 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,3630 liradan alınan dolar, 32,3650 liradan satılıyor. 34,8230 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8250 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,3450 lira, euronun satış fiyatı ise 34,8410 lira olmuştu.