Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?

Dolar ve euroda yatay seyir sürüyor. Cuma günüNÜ 32,2630 liradan kapatan dolar, yeni haftaya 32,3150 liradan başladı. Cuma günü 34,9060 lira olan euro ise yeni haftaya 34,8190 lira ile başladı.

Ekonomi 10.06.2024 09:09 Giriş: 10.06.2024 09:09

Güncelleme: 10.06.2024 09:14 Kaynak: AA

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Fotoğraf: Depophotos