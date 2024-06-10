Dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euroda yatay seyir sürüyor. Cuma günüNÜ 32,2630 liradan kapatan dolar, yeni haftaya 32,3150 liradan başladı. Cuma günü 34,9060 lira olan euro ise yeni haftaya 34,8190 lira ile başladı.
Kaynak: AA
İstanbul serbest piyasada dolar 32,3150 liradan, euro 34,8190 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 32,3130 liradan alınan dolar, 32,3150 liradan satılıyor. 34,8170 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,8190 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 32,2630 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9060 lira olmuştu.