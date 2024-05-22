Dolar ve euroda son durum

Yerel seçimlerin ardından yatay seyir de hareket eden dolar/TL, dün günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2079'dan tamamladı. Dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2250 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise euro 34,9550 liradan güne başladı.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,1970 liradan, euro 34,9550 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 32,1950 liradan, euro 34,9530 liradan alınıyor.

Yerel seçimlerin ardından döviz kurunda başlayan yatay hareketlilik sürüyor. Dün doların satış fiyatı 32,1950 lira, euronun satış fiyatı ise 34,9530 lira olmuştu.

FED'İN FAİZ KARARI ÖNCESİ PİYASALAR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşti.

Fed yetkililerinin, faiz indirimine ilişkin aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri pay piyasalarında risk iştahını kısmen törpülerken, bugün dev çip üreticisinin bilançosunu açıklamasının ardından hisse ve sektör bazlı oynaklığın artması bekleniyor.

Analistler, bugün açıklanması beklenen Nvidia'nın bilançosunun yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Avrupa borsalarında dün negatif seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere'de enflasyon verilerine çevrildi. Bugün İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1 artması bekleniyor.

Asya pay piyasalarında da Japonya hariç pozitif bir seyir hakim oldu.

YAPI KREDİ SATILACAK İDDİASI

Dün Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin haber akışı BIST 100 endeksindeki yükselişte etkili olurken, bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem gördü. Koç Holding hisseleri de yüzde 7,3 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, nisan ayı TÜFE

17.00 ABD, nisan ayı mevcut konut satışları

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları