Dolar ve euroda yeni hafta sürprizi: Yön değişiyor mu?

İstanbul serbest piyasada dolar 44,4680 liradan, euro ise 51,2480 liradan haftaya başladı. Cuma gününe göre euroda düşüş görülürken, dolar sınırlı yükseldi.

Ekonomi
  • 30.03.2026 08:25
  • Giriş: 30.03.2026 08:25
  • Güncelleme: 30.03.2026 09:02
Kaynak: AA
Dolar ve euroda yeni hafta sürprizi: Yön değişiyor mu?
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,4680 liradan, euro 51,2480 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 44,4660 liradan alınan dolar, 44,4680 liradan satılıyor.

51,2460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,2480 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 44,4600, euronun satış fiyatı ise 51,3080 lira olmuştu.

