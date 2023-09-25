Dolar yeni haftaya yükselişle başladı
Cuma günü bir süredir aşamadığı 27 TL sınırının üstüne çıkan dolar kuru yükselişini hızlandırdı. Kur yeni haftaya 27,1910 liradan başladı. Euro ise 28,9886 TL'den başladı.
Merkez Bankası'nın politika faizini, yüzde 30'a çıkarma kararı sonrası dolar ve euroda yaşanan hareketlilik devam ediyor.
Merkez Bankası son olarak 21 Eylül'de 500 baz puanlık faiz artışı yaparak seçimlerden önce yüzde 8,5 olan politika faizini yüzde 30'a çıkarmıştı.
Karar sonrası hareketli seyreden döviz kurları yeni haftaya sınırlı yükselişler başladı. İstanbul serbest piyasada dolar 27,1910 liradan, avro 28,9886 liradan haftaya başladı.
Cuma günü doların satış fiyatı 27,1660 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28,9830 lira olmuştu.
Öte yandan, piyasalarda gözler bugün yapılacak kabine toplantısında. Toplantıdan çıkacak açıklamalar bekleniyor.