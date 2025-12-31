Dolar, yılın son gününe yükselişle başladı

İstanbul serbest piyasada dolar 42,9650 liradan, Euro 50,5340 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,9630 liradan alınan dolar, 42,9650 liradan satılıyor. 50,5320 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 50,5340 lira oldu.

Dün (30 Aralık) doların satış fiyatı 42,9380, Euro'nun satış fiyatı ise 50,6080 lira olmuştu.

KÜRESEL PİYASALAR YILI KARIŞIK SEYİRLE GERİDE BIRAKIYOR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanaklarının yetkililer arasındaki görüş ayrılıklarını yansıtması ve faiz indirimlerinin devamının enflasyondaki yavaşlamaya bağlı kalmaya devam ettiğini göstermesinin ardından karışık seyrediyor.

Yeni yıl tatili nedeniyle işlem günlerinin azaldığı haftada likidite sınırlı kalırken yatırımcılar, 2025 yılını Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) aralık toplantısına ait tutanakların gelecek yıl Fed'in yol haritasına ilişkin verdiği sinyallerle kapatıyor.

Fed'in 2026 yılında atacağı adımlara ilişkin mesaj veren tutanaklar, özellikle yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen toplantılarda gözlenen Fed üyeleri arasındaki görüş ayrılıklarının aralık toplantısında da sürdüğünü ortaya koydu.

Tutanaklar, bazı Fed yetkililerinin aralık ayındaki faiz indiriminin ardından politika faizinin bir süre sabit tutulmasını değerlendirdiğini, çoğunluğun ise enflasyonun yavaşlaması halinde faiz indiriminin uygun olacağı görüşünde olduğunu gösterdi.

Hafta başında sert düşüş yaşanan ons altın dün jeopolitik risklerin artabileceği endişeleri ve teknik anlamda destek noktasına yaklaşıldığı algısıyla günü yüzde 0,2 artışla 4 bin 341 dolarda tamamladı. Altının onsu şu sıralarda ise yüzde 1,2 azalışla 4 bin 288 dolarda alıcı buluyor.

Gümüş fiyatlarında ise dalgalı bir seyir izleniyor. Gümüşün onsu dün yüzde 4,5 artışla 76,1 dolara çıkmasını takiben yeni işlem gününde ise yüzde 5'e yakın gerilemeyle 72,4 dolarda işlem görüyor.

Analistler, son dönemde altın ve gümüş fiyatlarında görülen düşüşlere büyük borsaların teminat tutarları artırma yönünde karar almasının da etki ettiğini belirtti.

Yılın son işlem gününde dolar endeksi yatay seyrederken, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 artışla 61,4 dolarda bulunuyor.

AVRUPA BORSALARI POZİTİF SEYRETTİ

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir öne çıktı. Bölge genelinde tatil havası devam ederken, jeopolitik gelişmeler de yakından takip ediliyor. Bölgede bugün yılbaşı tatili nedeniyle Almanya’da piyasalar kapalı olurken, İngiltere ve Fransa'da işlemler yarım günle sınırlı kalacak.

Bölgede öne çıkan gelişmelerde, Avrupalı liderlerin, Ukrayna'ya destek ve yeniden inşa sürecini görüşmesi yer aldı.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

• 10.00 Türkiye, kasım ayı dış ticaret dengesi

• 10.00 Türkiye, kasım ayı hizmet Üretici Fiyat Endeksi

• 16.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

• Almanya ve Japonya'da piyasalar kapalı olacak

• İngiltere'de piyasalar erken kapanacak