Dolarda tarihi rekor: 30 TL'yi gördü

Döviz kurlarındaki yükseliş sürerken dolar/TL'de yeni rekor görüldü. İstanbul serbest piyasada dolar 30,0072 liradan, euro 32,9573 liradan işlem görüyor.

Dolar/TL güne yükseliş ile başlayarak tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. 30,0072 liraya yükselen tarihi rekorunu yeniledi.

Güne 32,9120 liradan başlayan euro ise 32,9573 lira seviyesine çıktı.

Dün doların satış fiyatı 29,9710 lira, euro'nun satış fiyatı ise 32,8200 lira olmuştu.

Bugün uluslararası piyasaların gözü ABD enflasyon verilerinde olacak, Türkiye'de ise bunun yansı sıra TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın New York'ta yatırımcılarla buluşacağı konferans takip ediliyor.

Türkiye saati ile 16.30'da açıklanacak olan ABD'de enflasyonun yıllık yüzde 3,2 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.