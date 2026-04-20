Dolgu alana cami yapılamaz

İktidarın tartışmalı projelerinden biri olan Kadıköy Rıhtımı’ndaki cami için süreç hızlandırıldı. Daha önce otopark olarak kullanılan dolgu alanda mayıs ayında temel atılması planlanırken, meslek odaları ve uzmanlar projeye sert tepki gösterdi. Zeminin deprem, sıvılaşma ve tsunami açısından yüksek risk taşıdığına dikkat çeken uzmanlar, “Süreç ideolojik ve siyasi dayatma ile ilerliyor. Bu tür alanlarda yapılaşma felaket riskini büyütür” diyerek projenin iptal edilmesi çağrısını yineledi.

ARAZİ MÜFTÜLÜĞE TAHSİS

Daha önce otopark olarak kullanılan yaklaşık 30 dönümlük dolgu alana “dini tesis, yer altı otoparkı, şadırvan, kültür merkezi” yapılması planlanan projede hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı öğrenildi. Proje kapsamında 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik inşaat alanının öngörüldüğü, cami kapasitesinin 7 bin kişi olarak planlandığı, altında 950’si kapalı olmak üzere toplam bin 250 araçlık otopark inşa edileceği kaydedildi. Şubat 2026’da kurulan Kadıköy Rıhtım Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’nin başkanı AKP eski Milletvekili ve eski Pendik Belediye Başkanı Erol Kaya, yaptığı açıklamada proje için “İstanbul siluetine eser kazandırma” vurgusu yapması dikkat çekti. Kaya, otopark ihtiyacının da karşılanacağını da savunmuştu. Dernek sekreteri İsrafil Kömürcü ise hazine arazisinin Kadıköy Müftülüğü’ne tahsis edildiğini, zemin güçlendirme çalışmalarının sürdüğünü ve mayıs ayında ilk kazmanın vurulabileceğini açıkladı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, yarın saat 11.00’de Beyoğlu’ndaki şubesinde basın açıklaması düzenleyecek. Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin değerlendirmesinde, Cami inşası projesinin 2015 yılında gündeme geldiğine, 2017’de İstanbul 5 No’lu Koruma Kurulu’nun planları onaylamasıyla adım atılan projenin Kadıköy Belediyesi tarafından dava edildiği anımsatıldı.

Alanın doğal bir kıyı değil, yıllar önce doldurulmuş yapay dolgu olduğu vurgulanan açıklamada ‘‘Bu alanlar suya doygun, depremde yanal yayılma ve tsunami baskın tehlikesine açık alanlardır. Kalıcı yerleşmelere izin verilmez’’ denildi. Açıklamada özetle şunlara yer verildi: ‘‘Bir diğer önemli konu yapay dolgu ve deniz suyu girişiminin bulunduğu alana inşaat yapılmasıdır. Günümüz inşaat teknolojisi ile her ortamda uygun şartlar yaratılarak inşaat yapılabilir. Ancak bu ülkelerin ekonomik düzeyleri bu tür yer kazanmak amacıyla yapılan ekonomik yatırımları kaldırabilecek seviyededir. Kadıköy’de yapay dolgu ve deniz suyunun bulunduğu, sıvılaşma potansiyeli yüksek, zeminin taşıma gücü düşük olan zayıf jeolojik birimlerde, üst yapıyı yapabilmek için zemin iyileştirme teknikleri uygulanmalı ve su uzaklaştırılmalıdır. Bu durum proje maliyetine ciddi bir ek yük getirmektedir. Ülke ekonomisinin zor günler geçirdiği ortamda hem ekonomik olarak hem de afet riski açısından tartışmalı bir projede ısrar edilmesi anlamsızdır.’’

RIHTIM HALKINDIR, RANTÇILARIN DEĞİL

Kadıköy Rıhtıma yapılması planlanan cami projesine karşı bir araya gelen halk eylem yapmıştı. Yurttaşlar “Proje; ideolojik simgeleştirme ve kültürel hegemonya kurma amacından kaynaklanmakta. Eğitim, sağlık, barınma gibi temel ihtiyaçlar varken, halka ‘cami’ söylemiyle sunulan bu projeler aslında siyasi rant hedeflemektedir. Rıhtım, halkındır; rantçıların değil” demişti.