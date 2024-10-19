Dolmabahçe'de 'Yenidoğan Çetesi' zirvesi: Erdoğan, Bakan Tunç ve Memişoğlu ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Tunç ile Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul etti. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı" ifadelerini kullandı.