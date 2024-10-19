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Dolmabahçe'de 'Yenidoğan Çetesi' zirvesi: Erdoğan, Bakan Tunç ve Memişoğlu ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan "Yenidoğan Çetesi" ile ilgili bilgi aldı.

Güncel
  • 19.10.2024 19:20
  • Giriş: 19.10.2024 19:20
  • Güncelleme: 19.10.2024 19:23
Kaynak: ANKA
Dolmabahçe'de 'Yenidoğan Çetesi' zirvesi: Erdoğan, Bakan Tunç ve Memişoğlu ile görüştü
ANKA

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Tunç ile Sağlık Bakanı Memişoğlu'nu İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün İstanbul Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nu kabul etti. Görüşmede Sayın Cumhurbaşkanımız son günlerde kamuoyunun gündeminde olan ve kendisinin de yakından takip ettiği konularla ilgili Bakanlarımızdan detaylı bilgi aldı" ifadelerini kullandı.

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