Dolmabahçe’deki görüşme gündem olmuştu: Erdoğan’dan eski bakan Nebati’ye Mersin uyarısı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta eski Hazine ve Maliye Bakanı ve Mersin Milletvekili Nureddin Nebati ile Dolmabahçe Ofisi’nde sürpriz bir görüşme yaptı.

Sözcü’nün haberine göre; görüşme talebi Nebati’den geldi. Erdoğan’ın görüşmede Mersin’den kendisine ulaşan şikayetleri aktardığı, Nebati’ye “Seçim bölgeni ihmal ediyorsun, daha sık git” dediği belirtildi.

Görüşme, kulislerde “Nebati yeniden bakanlığa mı dönüyor?” yorumlarına neden oldu.

Uzun süredir güçlü olamadığı illerden biri olan Mersin’de AKP 2023 milletvekili seçiminde sadece yüzde 24 oy aldı.

Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 37 oyla ikinci sırada yer aldı. Mart 2024’teki yerel seçimlerde ise AKP, MHP adayını desteklediği halde Büyükşehir’i kaybetti.

AKP Mart 2024’teki yerel seçimde Mersin’in 13 ilçesinin hiçbirinde de kazanamadı.