Dolmuşa 3 ayda ikinci zam

Haber Merkezi

Yozgat’ta mayısta yapılan zammın ardından dolmuşçu esnafının talebiyle belediye meclisi kararıyla fiyatlarda ikinci kez artış yapıldı. Belediye meclisinde yapılan görüşmelerin ardından, öğrenci bileti 12 liradan 18 liraya, kartlı binişler 15 liradan 22 liraya, paralı binişler de 20 liradan 30 liraya yükseltildi.

Aktarmalı binişlerde ise 8 lira fark alınması kararlaştırıldı. 65 yaş üstündeki vatandaşların aylık 120 kez dolmuşa binmeleri, TOKİ konutları bölgesine seferlerin saat 23.00’e kadar devam ettirilmesi kararlaştırıldı.