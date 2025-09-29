Dolmuşçuluktan ihale patronluğuna

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 2024 yılında gerçekleştirdiği 32 konsere yönelik soruşturmaları önceden haber verdiği öne sürülen Melih Gökçek, okları üzerine çekti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Gökçek ve ailesi yargılanmadan adaletten bahsedilemez” sözlerinin ardından gözler, Gökçek dönemindeki tartışmalı uygulamalara çevrildi. Yavaş, Gökçek döneminde milyarlarca liralık usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddiasını belgeleri ile kamuoyuna da duyurdu.

BirGün, Melih Gökçek yönetimindeki ABB’nin tartışma yaratan uygulamalarıyla ilgili yeni belgelere ulaştı. Dolmuşçuluk yaparken yolu Melih Gökçek ile kesişince adeta kaderi değişen ve kamuoyunda, “Gökçek’in gizli kasası” olarak nitelendirilen Mustafa Akan’ın şirketine sağlanan ayrıcalığa yönelik hazırlanan raporda, “Bu kadarı da olmaz” dedirten ayrıntılar yer aldı.

Gökçek idaresindeki ABB, 11 Eylül 2023 tarihinde, “Ankara İli Mücavir Alan Sınırında Yol Altyapısı, Bsk Asfalt Kaplama Ve Sanat Yapıları Yapım İşi” ihalesi düzenledi. İhalenin teknik şartnamesini 10 şirket incelese de ihaleye yalnızca iki şirket teklif verdi. İhale komisyonu, “Belge eksikliği” gerekçesiyle ihaledeki geçerli teklif sayısını bire düşürdü. İhaledeki geçerli tek teklifin sahibi, Gökçek döneminde ABB’den milyarlarca liralık ihale alan Mustafa Akan oldu.

Akan’ın şirketi Söğüt İnşaat isimli şirket ile 799 milyon 418 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhale işlemleriyle ilgili yapılan işlemler ise “Haksız kazanç” iddiasının haklılığını ortaya koydu. Sözleşme gereği, yol gövdesi kenarından alınacak malzemeler ile dolgu yapılması gerekirken taş ocağından yeni malzeme getirildiği tespit edildi. Dolguda kullanılmayarak depoya gönderilen malzemelere ait testlerin incelendiği, 5 bin test yapılması gerekirken yalnızca 100 test yapıldığı ve “Malzemeler kriterlere uygun değil” sonucuna ulaşıldığı bildirildi. Ancak, “Uygun değil” denilerek kullanılmayan malzemelerin kalitesinin, taş ocağından temin edilen yeni malzemeler ile aynı olduğu belirtildi. Dosyayı inceleyen Sayıştay denetçisi, ihaleyi alan şirkete bu yolla ekstra iş yaptırıldığını kaydetti. Yeteri kadar test yapılmadığı için kazı malzemesinin ne kadarının dolguda kullanılacağının tespit edilemediği, iş kaleminin her biri için de yükleniciye ayrıca ödeme yapıldığı kayda geçirildi.

Asfalt işinde öte yandan, yüksek maliyetli kalemlere öncelik verilmesi de denetimlere takıldı. Sözleşme bedelinin çoğunun, yüksek maliyetli kalemler ile harcandığının, ızgara kapağı yapılması, astarlı bitümlü sathi kaplama yapılması, korkuluk yapılması gibi işlerin ise ya hiç yapılmadığı ya da belirtilenden çok daha az oranda yapıldığının altı çizildi.

Şirkete, ihalenin henüz teklif aşamasında da ayrıcalık sağladığı dile getirildi. İhale komisyonunun, “Belge eksikliği” gerekçesiyle saf dışı bıraktığı ikinci teklif sahibinin teklifi baz alınsaydı, ihale kapsamında yalnızca 549,5 milyon TL ödeme yapılacağı vurgulandı.