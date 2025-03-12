Dolmuşla durağa dalarak yaşlı çiftin ölümüne sebep olmuştu: 15 yıl hapis cezası aldı

Adana’da uyuşturucu madde alarak kullandığı dolmuşla çarptığı yolcu durağındaki Halil Çiftçi ve eşi Fadime Çiftçi ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden olan tutuklu sürücü Yusuf Küsen’e 15 yıl hapis cezası verildi.

Kozan Caddesi’nde 6 Nisan 2023’te Kiremithane hattında çalışan Yusuf Küsen’in kullandığı 01 M 0382 plakalı dolmuş, kontrolden çıkarak çok sayıda kişinin beklediği otobüs durağına daldı. Kazada durakta bekleyen Halil(72) ile eşi Fadime Çiftçi(71) hayatını kaybetti, Ela K., Fatma Sıla T., Ayşe E., Demet Ç. ve Bengül Ş. yaralandı, dolmuş şoförü ise kaçtı. Kısa süre sonra yakalanıp gözaltına alınan Yusuf Küsen tutuklandı.

Sürücü Yusuf Küsen hakkında ’Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Küsen bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütaalasında, suç tarihinde Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi’nin tespit ettiği uyuşturucu madde etkisi ile sanık Yusuf Küsen’in içinde yolcu olmaksızın 01 M 0382 plakalı dolmuş ile Yüreğir Otogarı istikametinden Kozan Caddesi’ne geçmek suretiyle Orhan Kemal Caddesi istikametinde giderken sokak kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybederek yola çıkıp, kaldırımda bulunan Halil Çiftçi ve eşi Fadime Çiftçi’ye çarparak ölümlerine neden olduğunu belirtti. Savcı, sürücünün ayrıca Ela K., Fatma Sıla T., Ayşe E., Demet Ç. ve Bengül Ş.’ye de çarparak yaralanmalarına neden olduğuna dikkat çekti. Oluşan kazada sanığın kullandığı uyuşturucunun etkisiyle asli ve tam kusurlu olarak kazaya neden olduğunun sabit olduğuna vurgu yapan savcı, sanığın eylemine uyan TCK’nın 85/2, 22/3, 53/6 , 63 maddeleri uyarınca toplam 22 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Suçun vasfı ve mahiyeti, bilinçli taksir ile işlenmiş olması nedeniyle sanığa verilebilecek cezaların alt ve üst sınırları dikkate alınarak tahliyesi halinde kaçarak infazı imkansız kalabileceği nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Ayrıca sanık Yusuf Küsen’in sürücü belgesine de el konulmasını talep etti.

Son sözü sorulan sanık Yusuf Küsen savunmasında, olayı bilinçli olarak gerçekleştirmediğini belirterek, "Mütaalayı kabul etmiyorum. Okuyan çocuklarım var. Eşim mağdur durumdadır. Çok pişmanım.Tahliyemi talep ederim’’ dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Küsen’e ‘Taksirle’ 2 kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçundan önce 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanığın eylemini bilinçli taksirle gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasını 15 yıl hapis cezasına yükseltti. Ayrıca sürücü belgesine 3 yıl süreyle el konulan sanık sürücüye indirim uygulanmayıp, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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NE OLMUŞTU?

Adana'da Yusuf K'nin kullandığı minibüsün 6 Nisan 2023'te durağa çarpması sonucu Halil Çiftçi kaza yerinde, eşi Fadime Çiftçi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, 5 kişi ağır yaralanmıştı. Tutuklanan şehir içi yolcu minibüsünün sürücüsü Yusuf K. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.