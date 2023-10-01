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Dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 yaralı

Ajans Haberleri
  • 01.10.2023 15:24
  • Giriş: 01.10.2023 15:24
  • Güncelleme: 01.10.2023 15:25
Kaynak: İHA
Dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum - Erzincan karayolu Tüneller mevkiinde dolu yağışının ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüs, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada minibüste bulunan sürücü ve 2 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Araçta sıkışan sürücüye ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. 

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