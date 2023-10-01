Dolu yağışı kazaya neden oldu: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum - Erzincan karayolu Tüneller mevkiinde dolu yağışının ardından kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen minibüs, karşı yönden gelen tır ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada minibüste bulunan sürücü ve 2 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgeye gelen Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Araçta sıkışan sürücüye ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı.