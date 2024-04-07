Dolu yağışında küçük çocuk plastik kasa altında eğlendi, sürücüler ağaç altına sığındı

Adana’nın Kozan ilçesinde iftar saatinde etkili olan dolu yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, bir çocuk başının üzerine koyduğu plastik kasa ile dolu altında eğlendi.

Kozan’da bugün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışı ile sokaklar beyaza büründü. Yaklaşık 20 dakika süren dolu yağışında sürücüler araçlarını ağaç altına park ederek ve akaryakıt istasyonlarına sığınarak korumaya çalıştı. Fındık büyüklüğündeki dolu yağışına sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, başının üzerine plastik kasa alarak eğlenen çocuk ise renkli görüntüler oluşturdu.