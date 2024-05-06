Doludan zarar gören tarım arazilerinde inceleme

Manisa ve çevre ilçelerinde 4 Mayıs Cumartesi Günü etkili olan dolu ve sağanak yağış, bazı tarımsal alanlarda zarara yol açarken, tarım ürünlerinin de olumsuz etkilenmesine neden oldu.

Dolu yağışının etkili olduğu tarım arazilerinde incelemelerde bulunmak amacıyla Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesi’ne giden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, üreticilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Manisa ve ilçelerinde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası zarar gören tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şehzadeler ilçesi Yeniharmandalı Mahallesindeki pamuk, domates ve bağ alanlarında incelemelerde bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Yeniharmandalı Muhtarı Veysel Akkoyun ve üreticilerden bölgedeki hasara dair bilgiler aldı. İl Müdürü Öztürk’e incelemelerinde Şehzadeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Çınar Aydoğan eşlik etti.

İl Müdürü Öztürk, “Dolu ve şiddetli yağıştan etkilenen Mahallelerimizde hasar belirleme çalışmalarına başladık. Üreticilerimizi mağdur etmemek amacıyla Müdürlüğümüz olarak gerekli çalışmaları yürütmekteyiz. Tarım sigortası ile tüm üreticilerimiz ürünlerini sigorta yaptırarak hem ürünlerini hem de kazançlarını güvence altına almalılar. Zarar gören üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, afetsiz bir sezon diliyorum” dedi.