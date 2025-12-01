Doluluk oranı yüzde 178: Adalet de mahkûmlar da yerlerde

Cezaevlerine yönelik, “Yatacak yer yok, mahkumlar yerde yatıyor” iddialarının haklılığını ortaya koyan bir yeni veri daha açığa çıktı. Türkiye’deki bazı cezaevlerinin doluluk oranının yüzde 178’e kadar çıktığı öğrenildi.

AKP iktidarlarında en çok tahrip edilen alanların başında yargı geldi. AKP döneminde Türkiye, yargının siyasallaşmasının sayısız örneğine tanıklık etti. Mahkemelerin muhaliflere yönelik adil olmayan kararları, yargıya güveni yerle bir ederken Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde her geçen yıl daha da gerilere indi. Siyasi kaygılarla alınan kararlar nedeniyle yurttaşın adalete olan inancı da günden güne azaldı.

YATACAK YER YOK

Muhaliflere yönelik baskının yanı sıra, toplumsal çürüme nedeniyle artan suç oranları da cezaevlerinin tıka basa dolmasına neden oldu. Türkiye’deki cezaevleri, kapasitenin çok üzerinde tutuklu ve hükümlüleri ağırlamak zorunda kaldı. Cezaevlerinin doluluk oranlarına yönelik veriler, “Mahkumlar yerlerde yatıyor” iddiasını akıllara getirdi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün 18 Kasım 2025 tarihli verilerine göre, Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda doluluk oranı, yüzde 178’e kadar tırmandı. Toplam bin 200 kapasiteli cezaevinin mevcudunun 18 Kasım itibarıyla 2 bin 133’e kadar çıktığı tespit edildi.

ÇARPICI TABLO

Benzer tablo, Sakarya 1 No’lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda da yaşandı. Sakarya’daki doluluk oranının yüzde 140, Keskin’deki doluluk oranının ise yüzde 161 olduğu bildirildi. BirGün’ün cezaevlerinin doluluk oranlarına yönelik ulaştığı bazı veriler, şöyle sıralandı:

• Elazığ T Tipi: Yüzde 146

• Bolu T Tipi: Yüzde 141

• Yenişehir Kadın Kapalı: Yüzde 158

• Gebze Kadın Kapalı: Yüzde 143

• Eskişehir L Tipi: Yüzde 178