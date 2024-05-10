Dolunay ne zaman? 2024 Mayıs tam dolunay tarihi

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar dolunay ne zaman sorusunu araştırarak 2024 Mayıs tam dolunay tarihini öğrenmeye çalışıyor. Rasathaneler tarafından paylaşılan dolunay zamanlarına dair 2024 Mayıs tam dolunay tarihi duyuruldu. Peki Dolunay ne zaman? İşte, 2024 Mayıs tam dolunay tarihi!

Dolunay ne zaman sorusu astroloji ile ilgilenen yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. 2024 Mayıs tam dolunay tarihi rasathaneler tarafından duyuruldu. Peki Dolunay ne zaman? İşte, 2024 Mayıs tam dolunay tarihi!

2024 Mayıs tam dolunay tarihi

2024 Mayıs dolunay tarihi duyuruldu. Buna göre tam dolunay 23 Mayıs Perşembe günü 2 derece yay burcunda gerçekleşecek.

Dolunay nedir?

"Dolunay", Ay'ın Dünya'dan görülen en parlak ve en büyük göründüğü anı ifade eder. Ay'ın tamamen güneş ışığıyla aydınlandığı bu dönem, Ay'ın gökyüzündeki en dolgun halidir. Dolunay, Ay'ın tam karşısında Güneş ve Dünya arasında bulunduğunda gerçekleşir. Bu süreçte Ay'ın yüzeyinin tamamı Dünya'dan görülebilir ve Ay, gece gökyüzünde oldukça parlak bir ışık kaynağı olarak belirir. Dolunay genellikle romantizm, mistisizm ve doğaüstü olgularla ilişkilendirilir ve insanlar için büyüleyici bir görsel şölen sunar.