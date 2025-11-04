Dolunay ne zaman? 2025 Kasım tam dolunay tarihi

Dolunay ne zaman sorusu astroloji ile ilgilenen yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. 2025 Kasım tam dolunay tarihi rasathaneler tarafından duyuruldu. Peki Dolunay ne zaman? İşte, 2025 Kasım tam dolunay tarihi!

2025 KASIM TAM DOLUNAY TARİHİ

2025 Kasım dolunay tarihi duyuruldu. Buna göre tam dolunay 5 Kasım saat 16:19’da Boğa burcunda 13 derecede gerçekleşecek. Ayın 5'inde olacak 2025 Kasım tam dolunayı 13 derecede oğlak burcunda gerçekleşecek.

DOLUNAY NEDİR?

"Dolunay", Ay'ın Dünya'dan görülen en parlak ve en büyük göründüğü anı ifade eder. Ay'ın tamamen güneş ışığıyla aydınlandığı bu dönem, Ay'ın gökyüzündeki en dolgun halidir. Dolunay, Ay'ın tam karşısında Güneş ve Dünya arasında bulunduğunda gerçekleşir. Bu süreçte Ay'ın yüzeyinin tamamı Dünya'dan görülebilir ve Ay, gece gökyüzünde oldukça parlak bir ışık kaynağı olarak belirir. Dolunay genellikle romantizm, mistisizm ve doğaüstü olgularla ilişkilendirilir ve insanlar için büyüleyici bir görsel şölen sunar.