Dolunay ne zaman? 2026 Nisan tam dolunay tarihi

Dolunay ne zaman sorusu astroloji ile ilgilenen yurttaşlar tarafından gündeme getiriliyor. 2026 Nisan tam dolunay tarihi rasathaneler tarafından duyuruldu. Peki Dolunay ne zaman? İşte, 2026 Nisan tam dolunay tarihi!

2026 NİSAN TAM DOLUNAY TARİHİ

2026 Nisan dolunay tarihi duyuruldu. Buna göre tam dolunay 2 Nisan 2026 Perşembe günü saat 05.11'de gerçekleşecek. Ayın 5'inde olacak 2026 Nisan tam dolunayı ikizler burcunda gerçekleşecek.

DOLUNAY NEDİR?

"Dolunay", Ay'ın Dünya'dan görülen en parlak ve en büyük göründüğü anı ifade eder. Ay'ın tamamen güneş ışığıyla aydınlandığı bu dönem, Ay'ın gökyüzündeki en dolgun halidir. Dolunay, Ay'ın tam karşısında Güneş ve Dünya arasında bulunduğunda gerçekleşir. Bu süreçte Ay'ın yüzeyinin tamamı Dünya'dan görülebilir ve Ay, gece gökyüzünde oldukça parlak bir ışık kaynağı olarak belirir. Dolunay genellikle romantizm, mistisizm ve doğaüstü olgularla ilişkilendirilir ve insanlar için büyüleyici bir görsel şölen sunar.