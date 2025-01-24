Dolunay Soysert ve Halit Ergenç ifadeye çağrıldı

ID Danışmanlık Limited Şirketi'nin kurucusu ve ortağı menajer Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili gelişmeler devam ediyor.

Oyuncu Dolunay Soysert ve Halit Ergenç, soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

NE OLMUŞTU?

"Kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı" iddia edilen ünlü menajer Ayşe Barım hakkında 10 Ocak'ta soruşturma başlatılmıştı.

Ayşe Barım hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 13 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

Soruşturma kapsamında oyuncular Serenay Sarıkaya, Deniz Işın ve Nedim Saban ifade vermişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım hakkında Gezi Direnişi'ne iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar üzerine soruşturma başlatmıştı.

Barım soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.