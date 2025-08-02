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Domaniç’te motosiklet kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 22:56
  • Giriş: 02.08.2025 22:56
  • Güncelleme: 02.08.2025 22:56
Kaynak: İHA
Domaniç’te motosiklet kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Domaniç-İnegöl çevre yolunun 3. kilometresinde, Durabey köyü altı mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle İnegöl’den Domaniç’in Çarşamba köyüne gitmekte olan Hüseyin Karaca, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hâkimiyetini kaybederek yola savruldu.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Karaca’ya ilk müdahaleyi çevredeki sürücüler yaptı. Ardından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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