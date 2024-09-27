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Domaniç’te trafik kazası: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.09.2024 16:23
  • Giriş: 27.09.2024 16:23
  • Güncelleme: 27.09.2024 16:23
Kaynak: İHA
Domaniç’te trafik kazası: 1 yaralı

Kütahya’nın Domaniç ilçesine bağlı Muratlı köyünde meydana gelen trafik kazasında, koyuna çarpan otomobilin sürücüsü ile koyun yaralandı.

Muratlı köyü istikametinden Domaniç ilçe merkezine doğru seyir halinde olan 16 BAF 679 plakalı hafif ticari araacın sürücüsü M.A.(19), küçükbaş hayvana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan koyun yol kenarına fırlarken kazada yaralanan sürücü M.A. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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