Domates üreticileri isyanda: Bedelini hepimiz ödeyeceğiz

İzmir Kınık'ta domates üreticileri, düşük fiyat politikalarına karşı eylem gerçekleştirdi. Traktörleriyle Kınık meydanına gelen üreticiler, "Çiftçiyi bitirdiler, bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

İzmir Kınık'ta domates üretimi yapan çiftçiler, ürünü düşük fiyatlarla alan firmalara karşı seslerini yükseltti.

Çiftçiler, yaklaşık 200 traktörle konvoy yaparak Kınık Meydanı’na geldi. Meydanda toplanan üreticiler, "Çiftçiyi öldürdünüz cenazeyi kaldırın" yazılı bir tabutla Kaymakamlık önüne yürüdü. Burada yaptıkları açıklama ile taleplerini dile getirdi. Eyleme Tarım İşçileri Sendikası (Tarım-Sen) destek verdi.

Çiftçiler, kaymakamlık önünde yaptıkları açıklamada, devletin acil müdahale etmesini ve çiftçilerin desteklenmesini talep etti. Tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için fiyat politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, devlet yetkililerinin çiftçilerin sesine kulak vermesi ve sorunlarına çözüm bulması gerektiği belirtildi. Çiftçiler, haklarını savunmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

"DESTEKSİZ BIRAKILDIK"

Bir çiftçi, desteklenmedikleri taktirde tarım sektörünün çökeceğini belirterek, "Biz, toprağımızı ekip biçmek için mücadele eden insanlarız. Ancak domatesi aldıkları fiyatlar, maliyetlerimizi bile karşılamıyor. Desteksiz bırakılan çiftçi, her geçen gün daha da zor duruma düşüyor. Çiftçiyi bitirdiler, bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz" dedi.

Bir diğer üretici, firmaların uyguladığı düşük fiyat politikasına tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada, "Firmalar, ürünlerimizi yok pahasına alıyor. Devletin buna dur demesi gerekiyor. Eğer bu böyle devam ederse, bir sonraki sezon topraklarımızı ekemeyecek duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.

Başka bir üretici de şunları dile getirdi: "Girdi maliyetleri aldı başını gidiyor. Artık ürettiğimiz hiçbir şeyden kazanamıyoruz. Mazot zamlarına yetişemiyoruz. Bu işin içinden çıkamıyorum. 29 yaşındayım ve artık çiftçilik yapmak istemiyorum. Devletten destek istiyoruz."

Çiftçiler açıklamanın ardından Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan domates fabrikası Altunsa önüne giderek fabrika yönetimi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi’nin de katıldığı öğrenildi.