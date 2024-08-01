Domates üreticileri isyanda: Bedelini hepimiz ödeyeceğiz

İzmir Kınık’ta domates üreticileri, düşük fiyat politikalarına karşı eylem yaptı. Traktörleriyle Kınık Meydanı’na gelen üreticiler, “Çiftçiyi bitirdiler, bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Türkiye’nin dört bir yanından çiftçiler, düşük alım fiyatları ve yanlış tarım politikalarına tepki göstermeye devam ediyor. Rize’de çay, Edirne’de çeltik, Malatya’da kayısı, Çorum’da buğday üreticilerinin alım fiyatlarına isyanından sonra bir tepki de İzmir’deki domates üreticilerinden geldi.

Son olarak İzmir Kınık'ta domates üretimi yapan çiftçiler, ürünü düşük fiyatlarla alan firmalara karşı seslerini yükseltti. Çiftçiler, yaklaşık 200 traktörle konvoy yaparak Kınık Meydanı’na geldi. Meydanda toplanan üreticiler, "Çiftçiyi öldürdünüz, cenazeyi kaldırın" yazılı bir tabutla Kaymakamlık önüne yürüdü. Burada yaptıkları açıklama ile taleplerini dile getirdi. Eyleme Tarım İşçileri Sendikası (Tarım-Sen) da destek verdi.

Çiftçiler, kaymakamlık önünde yaptıkları açıklamada, devletin acil müdahale etmesini ve çiftçilerin desteklenmesini talep etti. Tarım sektörünün ayakta kalabilmesi için fiyat politikalarının yeniden düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Çiftçiler, haklarını savunmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Bir çiftçi, desteklenmedikleri takdirde tarım sektörünün çökeceğini belirterek, “Biz, toprağımızı ekip biçmek için mücadele eden insanlarız. Ancak domatesi aldıkları fiyatlar, maliyetlerimizi bile karşılamıyor. Desteksiz bırakılan çiftçi, her geçen gün daha da zor duruma düşüyor. Çiftçiyi bitirdiler, bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz” dedi.

Bir diğer üretici, firmaların uyguladığı düşük fiyat politikasına tepki gösterdi. Yaptığı açıklamada, “Firmalar, ürünlerimizi yok pahasına alıyor. Devletin buna dur demesi gerekiyor. Eğer bu böyle devam ederse, bir sonraki sezon topraklarımızı ekemeyecek duruma geleceğiz” şeklinde konuştu.

Başka bir üretici de şunları dile getirdi: “Girdi maliyetleri aldı başını gidiyor. Artık ürettiğimiz hiçbir şeyden kazanamıyoruz. Mazot zamlarına yetişemiyoruz. Bu işin içinden çıkamıyorum. 29 yaşındayım ve artık çiftçilik yapmak istemiyorum.” Çiftçiler açıklamanın ardından Jandarma barikatına rağmen Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan domates fabrikası Altunsa önüne giderek fabrika yönetimi ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Kınık Kaymakamı Abdurrahman Çelebi’nin de katıldığı öğrenildi.

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TARIM POLİTİKALARI ÇİFTÇİYİ BİTİRDİ

Manisa’da domates üretimi yapılan 9 ilçenin Ziraat Odası başkanları, salçalık domatesin alım fiyatının 1 lira 70 kuruşa düşmesine tepkili. Son yılların en kötü hasat döneminin yaşandığını söyleyen Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ, "Bunun sebebi yanlış tarım politikalarıdır" dedi. Başkan, buğday, pamuk ve mısır gibi ürünlerde düşük prim ödemeleri yüzünden çiftçinin bu yıl domatese yöneldiğini ifade etti. Altındağ, "Bu şartlar iyileştirilmezse çiftçilerimiz üretemez, tarlasını traktörünü satmak zorunda kalır. Özellikle salçalık domateste acil çözüm bulunmalıdır" dedi. Fiyatın maliyetlere yetmediğini anlatan Altındağ şöyle konuştu: "Bu sene bir dekar domatesin maliyeti 30-35 bin lira civarında. Birçok üreticimiz de hasat yapmadan tarlasını sürmek zorunda kaldı. 1 lira 70 kuruşun 1 lirası işçilik, geri kalan 70 kuruş da nakliye vesaireye gidince çiftçinin elinde hiçbir şey kalmıyor."