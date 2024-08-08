Domates üreticilerinden kara yolunda eylem: "Hükümet istifa"

Bursa'da domates üreticilerinin "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunda başlattığı eylem 3,5 lira taahhüdünün kabul edilmesinin ardından sona erdi.

Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki domates üreticileri, sabah saatlerinde, "salça fabrikalarının ürün alımıyla ilgili yaşadıkları sorunların çözümü" için kara yolunu trafiğe kapattı.

"Çiftçi mahsulüne sahip çık", "Hükümet istifa" sloganları atan çiftçilerle yolda bulunan diğer sürücüler zaman zaman karşı karşıya geldi. Yolun açılmasını isteyen kolluk kuvvetleri, üretecilere müdahale etti.

İKTİDARA 'GÖREV' ÇAĞRISI

Bu sırada jandarma ve çevik kuvvet müdahalesi üzerine "Çiftçiye uzanan eller kırılsın" şeklinde sloganlar duyuldu.

Çiftçi eylemi nedeniyle karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu. Üreticiler sadece salçalık domateste değil diğer ürünlerin de ellerinde kaldığını belirterek iktidarı göreve davet etti.

Gerginliğin ardından domates üreticileri "Çiftçiye uzanan eller kırılsın", "Hükümet istifa", "Çiftçi mahsulüne sahip çık" şeklinde sloganlar attı.

Karacabey TİGEM önündeki eyleme, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da destek verdi. Sarıbal, domatesin maliyetinin beşte birine bile alıcı olmadığına dikkati çekerek, "Çiftçi, tarihin en büyük mücadelesini veriyor. Buraya geldiler. Her türlü engellemeye, jandarma müdahalesine karşı buradalar. Sorunlarının çözümü arıyorlar. Söyledikleri tek şey var; Biz ürettik, ektik, suyunu verdik, emek verdik ama ne alan ne soran ne muhatap var’. Tüketicinin enflasyonu, çiftçinin batışı olamaz. Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmek için çiftçinin malının yerle bir olmasına göz yumuyor'' dedi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, eylem yerinde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Karacabey ve Mustafakemalpaşalı üreticilerin haklı taleplerini dile getirdikleri İzmir-Bursa-İstanbul yolundaki protesto eylemine, Karacabey İlçe Başkanımız Cem Tiryakioğlu ile birlikte destek verdik. Bursa Valisi, Tarım Bakanı adına çiftçilere şu vaadde bulundu: 'Fabrikalar, 3.5 TL olan taahhüt fiyatlarından alımlara başlayacak, firesiz alım yapılacak, serbest alımlarda çiftçiyi mağdur edecek fiyatlara engel olunacak.' Sayın Vali’nin devlet adına verdiği bu sözün biz de takipçisi olacağız. Ayrıca çiftçinin muhatabı, doğal olarak Tarım ve Orman Bakanı ile AK Partili milletvekilleridir. Hak arama noktasında, kendilerinin çiftçinin yanında olmamaları konusunda gösterilen tepkiler de son derece normaldir."

EYLEM 3,5 SAATİN ARDINDAN SONA ERDİ

Üreticilerle görüşen Vali Demirtaş, eylem yapan çiftçilere megafonla seslendi.

Sorunları çözmek için yaklaşık 10 gündür görüşmeler yaptıklarını belirten Demirtaş, "Oda başkanlarımızla bir araya geldik. Daha sonra salça fabrikası yöneticileriyle, iş adamlarıyla görüştük. Şu anda bir kısmı alıma başladı. Tarım Kredi Kooperatifiyle yaptığımız görüşmede 30 bin ton alıma başlandı. 20'den fazla zincir marketin sahipleriyle görüştük. Marketlerinde sadece bizim ürünlerimizi satacaklar" diye konuştu.

Yolun kapatılması nedeniyle mağduriyet yaşandığını ifade eden Demirtaş, eylemin sonlandırılmasını istedi.

Yaklaşık 3,5 saat sonra kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.