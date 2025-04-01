Domatesleri çöpe döken pazarcıya milyonluk para cezası

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Çorum'da domatesleri tepki olarak çöpe döken pazarcı Z.R. ve malların gerçek sahibi olan ‘Z…’ unvanlı hal esnafına 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar para cezası verileceğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Çorum'da bir pazarcının domatesleri tepki olarak çöpe döktmesine ilişkin, Çorum Ticaret İl Müdürlüğü tarafından inceleme ve işlem başlatıldığını açıkladı.

Yapılan inceleme sonucunda bu eylem, "piyasada darlık yaratmaya, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozmaya, tüketicinin mallara ulaşmasını engellemeye yönelik bir faaliyet" olarak değerlendirildi.

Gürcan, Z.R. ve malların gerçek sahibi olan 'Z…' unvanlı hal esnafına ayrı ayrı inceleme başlatıldığını, her ikisine de 1,4 milyon TL’den 17,2 milyon TL’ye kadar ceza kesileceğini belirti.