Domateste ilk hasatlar gelmeye başladı

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen tane domatesin hasadı gerçekleştirildi.

Geçen yıl Aksu İlçesinde 32 bin 916 dekar alana ekilen ve 513 bin 352 ton elde edilen domates, bu yıl da aynı seviyesini korudu. Yaklaşık 32 bin dekar alana ekilen domatesin ilk hasatları yapılmaya başlandı.

Aksu İlçesi Kurşunlu Mahallesi’nde 11 dekar alanda domates üretimi yapan kadın çiftçi Songül Çimen, 30 yıldır çiftçilik yaptığını söyledi. Çimen, "İlkokuldan bu yana çiftçilik yapıyorum, seradayım. Çoğunlukla domates ekiyorum. Çiftçiliği çok seviyorum. Kadın halimde üretmeye devam ediyorum. 11 dekar serada domates ekiyorum. İlk hasadı bugün yapıyoruz" dedi.