Domenico Tedesco açıkladı: Asensio kadroda yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, yarın Avrupa Ligi'nde oynacakları Brann maçından önce basın toplantısı düzenledi. Genç antrenör karşılaşmada son haftaların formda ismi Marco Asensio'nun forma giyemeyeceğini açıkladı. Toplantıdan öne çıkan ifadeler şu şekilde:

"Asensio maç kadrosunda olmayacak. Konyaspor maçı kadrosunda olmasını umuyoruz. Rakibimizin bu maça odaklanacak çok fazla vakti oldu. Dinlenik çıkacaklar. Agresif olacaklar. İyi pozisyon alan ve birlikte mücadele eden bir takım. Norveç'teki şartları da düşününce ilginç bir maç olacak.

Samandıra'da olan her şey aile içinde kalır. Bu durum özelinde değil genel için söylüyorum, birlik olmak önemli. Ben birlik olduğumuza inanıyorum. Başkanımız da böyle düşünüyor. Benim için Fenerbahçe her şeyden önemli.

"HEDEFİMİZ İLK 24"

İlk hedefimiz Avrupa Ligi'ni ilk 24 içinde bitirmek. Sonraki hedefimiz eğer mümkünse ilk 8 içinde bitirip 2 maç daha az oynamak. Ama bu 2 maçı da oynamamız gerekirse, özgüvenli bir şekilde bu maçları oynarız. Şu anda daha ileriyi düşünmüyorum

Şu an transfer konuşmak için doğru bir an değil, yarın çok önemli bir maç var ve transfer penceresi açık değil. Ben takımımdan çok mutluyum.

Her takımın gözünün ve kulağının açık olması gerekir transferde bir fırsat var mı diye. Ben şu oyuncuyu isterim diye isim belirten biri değilim.

Bir fırsat doğarsa transferde, başkanımız ve direktörümüz ile konuşuruz. Bu bir tek adam şovu değil. Ben hiçbir zaman bu ismi istiyorum diyen biri değilim. Bu haberler benden çıkmıyor. Ben takımımdan mutluyum"