Domenico Tedesco: “Ağlamak istemiyorum, çözüm bulmak benim işim”

Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Nottingham Forest ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde basın toplantısında konuşan teknik direktör Domenico Tedesco, takımda yaşanan sakatlık sorunlarına ve maç öncesi ruh haline dair değerlendirmelerde bulundu.

Savunma hattında art arda gelen sakatlıkların süreci zorlaştırdığını kabul eden Tedesco, buna rağmen karamsar bir tablo çizmedi.

Deneyimli teknik adam, “Zor bir durumdayız. Edson ve Skriniar’ın ardından Ederson, Oosterwolde, Çağlar ve Talisca da sakatlandı. Ama bizi öldürmeyen şey güçlendirir. Çözüm bulacağız” dedi.

“HENÜZ ELENDİK DİYE DÜŞÜNMÜYORUM”

Nottingham Forest karşısında tur umutlarının sürdüğünü vurgulayan Tedesco, “İngiltere’de bir mucize için azmimiz var. Henüz elendik diye düşünmüyorum. İçimde böyle bir his yok” dedi. Yoğun fikstüre de dikkat çeken teknik adam, “Şubat ayındayız ama 34 maç oynadık. Normalde bir sezonda bu kadar maç oynanır. Uzun sezonda böyle problemler olabilir” diye konuştu.

“İŞİM ÇÖZÜM BULMAK”

Sakatlıklar üzerinden mazeret üretmek istemediğini vurgulayan Tedesco, “Ağlamak, şikâyet etmek istemiyorum. Benim işim çözüm bulmak. Savunmayı ayarlamak benim sorumluluğum” dedi. Baskının kendisinde kalması gerektiğini belirten teknik adam, oyuncularının üzerinde ekstra stres istemediğini de sözlerine ekledi.

Taraftara sözle değil, sahada cevap vermek istediklerini dile getiren Tedesco, “Ben büyük sözlerin adamı değilim. Mesajı sahada vermek isterim. Oyuncularımın inancı benim için her şeyden önemli. Bazen daha sakin kalmak ve futboldan keyif almak gerekir” ifadelerini kullandı.

ÇAĞRI BALTA YORUMU

Genç oyuncu Çağrı Hakan Balta hakkında da konuşan Tedesco, “Çağrı için mutluyuz. Büyük bir yetenek. Takım onu buraya getirmek için çok emek verdi. Bana soruldu, katkı verebilir mi diye. İlk izlenimim pozitif. Şu anda bizimle” dedi.