Domenico Tedesco bir ismin daha biletini kesti

Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci’nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, deneyimli futbolcunun takımdan ayrılma ihtimalinin güçlendiği iddia edildi.

Sarı-lacivertli formayı son olarak 5 Ekim’de oynanan Samsunspor maçında giyen milli futbolcu, bu karşılaşmanın ardından Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

AYRILIK KAPIDA

Fanatik’te yer alan habere göre, İrfan Can Kahveci’nin yönetim nezdinde dördüncü kez af talebinde bulunduğu ancak bu girişimin de sonuçsuz kaldığı belirtildi.

Haberde, teknik direktör Domenico Tedesco’nun futbolcunun yeniden kadroya alınması konusunda geri adım atmadığı ve kararını sürdürdüğü aktarıldı.

Bu gelişmelerin ardından İrfan Can Kahveci’nin ara transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Milli futbolcuyla Beşiktaş, Trabzonspor ve İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’nin ilgilendiği ifade ediliyor.