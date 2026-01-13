Domenico Tedesco: “Burada mutluyum ama Serie A’da çalışacağım”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalya basınından La Gazzetta dello Sport’a verdiği özel röportajda kariyerinden Fenerbahçe günlerine, transfer söylentilerinden İtalyan futboluna dair hedeflerine kadar dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Kendini “sakin bir adam” olarak tanımlayan Tedesco, stresli durumlarda bahane üretmek yerine çözüme odaklandığını vurgularken, “Kendimden çok fazla şey istiyorum ve çoğu zaman başarıların tadını çıkaramıyorum” ifadelerini kullandı.

Kalabriya kökenlerine değinen Tedesco, çocukluğunda asfaltta oynanan mahalle turnuvalarını hatırladığını belirterek, “Domenico Berardi benden dokuz yaş küçüktü ama o zaman bile çok güçlüydü, sahada zehir gibiydi” dedi.

İtalya Millî Takımı ile adının anılmasına da değinen Tedesco, FIGC’nin ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyerek, “Adaylar arasında olmak büyük bir onurdu. Gattuso’nun göreve gelmesine de sevindim, onu hem futbolcu hem teknik direktör olarak çok beğeniyorum” diye konuştu.

“GELECEKTE İTALYA’DA ANTRENÖRLÜK YAPACAĞIM”

Şu an Fenerbahçe’de mutlu olduğunu vurgulayan Alman-İtalyan teknik adam, “Ancak gelecekte İtalya’da antrenörlük yapacağımdan eminim. İtalyan futbolu içimde var” sözleriyle Serie A hedefini açıkça dile getirdi.

Serie A’dan stat ve oyuncu tercihini de paylaşan Tedesco, Marassi ve San Siro’nun kendisini etkilediğini belirtirken, “Oyuncu olarak Bastoni benim için zirvede. Topla da topsuz da çok güçlü” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray’a karşı attığı golle dikkat çeken Matteo Guendouzi hakkında konuşan Tedesco, “Gözlerinde çok keskin bir ifade gördüm. Antrenman seviyesi ve taktikler hakkında sorular sordu, bunu çok az oyuncu yapar” dedi.

Milan Skriniar’ın olası İtalya dönüşüyle ilgili soruya ise net yanıt veren Tedesco, “Onu bırakmam mümkün değil. Hem saha içinde hem saha dışında çok önemli bir oyuncu” ifadelerini kullandı.

AC Milan taraftarlarının merak ettiği Christopher Nkunku söylentilerine de değinen Tedesco, “Ocak ayı transfer dönemi tuhaf bir dönem. Şu an Nkunku’nun Türkiye’ye gelmesi pek olası görünmüyor” dedi.

MÜHENDİSLİKTEN TEKNİK DİREKTÖRLÜĞE

Endüstriyel makine mühendisliği eğitiminin kendisine düşünme disiplini kazandırdığını anlatan Tedesco, Daimler’de iki yıl çalıştığını hatırlatarak, “Bir Mercedes’in sessiz olması gerekiyordu, biz de bunun için çalışıyorduk” dedi.

Teknik direktörlüğe geçiş sürecini de anlatan Tedesco, Erzgebirge Aue’de kümede kalma hikâyesinin kariyerindeki dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

Kariyerindeki en zor anın Schalke’den ayrılık olduğunu belirten Tedesco, “Taraftarlarla çok yakın bir ilişkimiz vardı. Bu yüzden benim için duygusal olarak çok zor bir dönemdi” sözleriyle röportajı noktaladı.