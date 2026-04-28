Domenico Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama

Fenerbahçe’de görevine son verilen teknik direktör Domenico Tedesco, ayrılık kararına ilişkin ilk kez konuştu.

Alman Haber Ajansı'na (DPA) açıklamalarda bulunan İtalyan çalıştırıcı, sürecin kendisi açısından beklenmedik geliştiğini ifade etti.

Sezon içinde sözleşme uzatma ihtimalinin gündemde olduğunu belirten Tedesco, ikinci lig yenilgisinin ardından yolların ayrılmasının sürpriz olduğunu vurguladı.

"ÇOK ÜZÜCÜ"

Futbolun hızlı değişen yapısına dikkat çeken deneyimli teknik adam, göreve başladığında hedeflerinin sürdürülebilir bir yapı kurmak olduğunu söyledi.

Ayrılık sürecine ilişkin “çok üzücü” ifadesini kullanan Tedesco’nun görevine, Galatasaray deplasmanında alınan 3-0’lık yenilginin ardından son verilmişti.

Sarı-lacivertli ekibin başında 45 resmi maçta görev yapan Tedesco, maç başına 2 puan ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe’nin son yıllarda teknik direktör istikrarı yakalayamaması da dikkat çekerken, Tedesco bu süreçte görevden ayrılan dördüncü isim oldu.