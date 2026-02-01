Domenico Tedesco'dan bir isme daha veto

Napoli forması giyen Belçikalı golcü Romelu Lukaku, bir kez daha Fenerbahçe’nin transfer gündemine girdi. Sarı-lacivertlilere önerilen Lukaku’nun ismi, Ademola Lookman transferinin iptal olmasının ardından bu sabah (pazar) yeniden masaya geldi.

Dünya Kupası öncesi için kiralama formülünün değerlendirildiği öğrenilirken, transferle ilgili son kararı teknik direktör Domenico Tedesco verdi.

Daha önce de Lukaku transferine sıcak bakmayan Tedesco’nun, tecrübeli futbolcunun sakatlıktan yeni çıkmış olması nedeniyle bu hamleyi veto ettiği belirtildi.

32 yaşındaki Belçikalı forvet, bu sezon yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından yeni yeni sahalara dönerken, Napoli formasıyla şu ana kadar 3 maçta süre alabildi. Teknik heyetin, oyuncunun fiziksel durumu nedeniyle transfer riskini yüksek bulduğu ifade ediliyor.