Domenico Tedesco'dan Jose Mourinho'ya gönderme

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Alman basınından SPORT BILD’e geniş bir röportaj vererek hem kulüpteki ilk aylarını hem de sarı-lacivertli taraftarlarla kurduğu özel bağın detaylarını paylaştı.

40 yaşındaki çalıştırıcı, takım içindeki rekabetten İstanbul yaşamına, Mourinho’ya duyduğu saygıdan Leroy Sané yorumuna kadar pek çok konuda açık sözlü açıklamalarda bulundu.

“İLK BEŞ HAFTAYI SAMANDIRA’DA GEÇİRDİM”

Tedesco, İstanbul’a geldiğinde kulübü tanımak için kendisini tamamen işe verdiğini belirterek şunları söyledi: “Fenerbahçe’ye geldiğimde her şeyi anlamam gerekiyordu. Bu nedenle ilk beş haftayı tamamen Samandıra’da, tesislerde geçirdim. Sabah 7’den gece yarısına kadar çalıştım. İstanbul’da trafik çok zor; antrenmanlara zamanında yetişebilmek için kulübün yanındaki küçük evde kaldım.”

Sarı-lacivertli ekibin performansını değerlendiren Tedesco, oyuncularının form durumundan memnun olduğunu ifade etti: “Kim forma giyerse giysin elinden geleni yapıyor. Takım içinde sağlıklı bir rekabet var ve bu gidişat tamamen oyuncuların özverisiyle oluştu. Fiziksel olarak da her geçen hafta daha iyi durumdayız.”

“FENERBAHÇE’NİN DUYGUSU BENİ ETKİLEDİ”

“Fenerbahçe’yi neden tercih ettiniz?” sorusuna net bir yanıt veren Tedesco, kararını taraftar atmosferinin belirlediğini söyledi:

“Fenerbahçe taraftarı her şeyi hisseder. Bu yoğun duygu beni içine çekiyor. Büyük kulüplerden ilgi vardı ama Fenerbahçe’nin projesi beni daha çok etkiledi.”

Taraftarların tutkusu hakkında da konuşan İtalyan hoca, “Bu kulübün büyüklüğü sizi hemen sarıyor. Taraftarın tutkusu inanılmaz. Baskıyı seviyorum, benim için enerji verici” dedi.

Tedesco, taraftarın beklentilerinin farkında olduğunu vurgulayarak, “Sokakta insanlar ‘Artık şampiyon olmak istiyoruz’ diyor. Bu baskı büyük takımlarda doğaldır. Kupalar kazanmak istiyorum ama buna takıntılı değilim. Leipzig’de yaşadığım kupa zaferi çok özeldi.” ifadelerini kullandı.

FARKLI STİLE SAHİBİZ

Kendisiyle sıkça kıyaslanan Jose Mourinho hakkında konuşan Tedesco, iki teknik adam arasındaki tarz farkına dikkat çekti: “Mourinho’ya büyük saygım var. Ama ben daha sakin ve içe dönük bir iletişim tarzına sahibim. Çatışmayla değil, güven ilişkisiyle çalışmayı tercih ederim.”

Galatasaray’ın yıldızı Leroy Sane ile ilgili ise şu yorumu yaptı: “Rakipleri elbette takip ediyorum ama önceliğim kendi takımım. Sané’nin çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Milli takıma geri dönmesine şaşırmadım.”

Tedesco, Sadettin Saran’ın göreve başlamasının ardından kurulan iletişimden memnun olduğunu da dile getirdi: “Zagreb mağlubiyetinden sonra bir daha kaybetmemiş olmamız önemliydi. Yeni başkanla kısa sürede tanıştım; açık ve güven dolu görüşmeler yaptık. Bize büyük destek verdi. Bu, başarı için kritik bir unsurdu.”

Kendisinin “Boğaz’ın yeni kralı” şeklinde tanımlanmasına ise mütevazı bir yanıt verdi: “Bu büyük bir abartı olur. Başarı tek bir kişinin eseri değildir. Takım, başkan, teknik ekip, çalışanlar ve elbette olağanüstü taraftar… Bu kulüpte her şey birlikte başarılır.”