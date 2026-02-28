Domenico Tedesco'dan şampiyonluk mesajı

Sezon başında José Mourinho’nun yerine Domenico Tedesco’yu takımın başına getiren Fenerbahçe, bu tercihle birlikte yeni bir sürece girdi.

Göreve geldiği ilk dönemde yoğun eleştirilerle karşılaşan Tedesco, sergilediği duruş ve saha içindeki yaklaşımıyla zamanla kamuoyunda karşılık buldu.

İLK KUPA, İLK EŞİK

İtalyan teknik adam, sarı-lacivertli takımın başına geçtikten kısa süre sonra Süper Kupa’yı kazanarak Fenerbahçe kariyerindeki ilk kupasını elde etti.

Lig yarışında erken kopması beklenen takım, bu başarıyla birlikte sezonun kritik dönemine daha güçlü bir psikolojiyle girdi.

ZİRVE YARIŞINDA KIRILMALAR

Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını önemli ölçüde eritmesine rağmen yakaladığı bazı fırsatları değerlendiremedi.

Trabzon deplasmanında alınan galibiyetle ivme kazanan sarı-lacivertliler, ardından oynanan Nottingham Forest maçında yaşanan oyun ve skor kaybıyla ritmini yitirdi. Bu süreci, Kasımpaşa beraberliği izledi ve zirveyle fark kapatılamadı.

Arka arkaya gelen sakatlıklar nedeniyle kadro derinliği azalan Fenerbahçe, Avrupa’da yine Nottingham Forest karşısında bu kez daha dirençli bir görüntü sergiledi.

Çok sayıda eksikle İngiltere’ye giden sarı-lacivertliler, her ne kadar Avrupa’ya veda etse de sahadaki mücadeleyle takım adına olumlu sinyaller verdi.

“BERABER MÜCADELE” VURGUSU

Elindeki oyuncu grubuyla farklı denemeler yapan Tedesco, bu karşılaşmada Vítor Pereira’nın takımına karşı taktik anlamda öne çıktı. Avrupa defteri kapanırken oyuncuların özgüveni ve camianın umudu yeniden güç kazandı.

Maç sonrası konuşan Tedesco’nun, “Bu yolda beraber mücadele edeceğiz” sözleri camiaya verilen birlik mesajı olarak öne çıktı.

Fenerbahçe, 1 Mart Pazar günü Antalyaspor deplasmanına çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmayla birlikte ligde yeniden yükselişe geçmeyi ve taraftarına güven tazelemeyi hedefliyor.