Domenico Tedesco'dan Sidiki Cherif iddiası: "50 milyon euroya satarız"

Fenerbahçe’de N'Golo Kante transferi büyük sevinç yaratırken, hücum hattındaki ayrılıkların ardından yalnızca 19 yaşındaki Sidiki Cherif’in kadroya katılması taraftar cephesinde soru işaretlerine yol açtı.

Cenk Tosun, Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri ile yolların ayrılmasının ardından tecrübeli bir santrfor takviyesi yapılmaması eleştiri konusu oldu.

Tedesco’nun, transfer komitesiyle yapılan toplantıda, mevcut yabancı oyunculardan birinin kendi isteğiyle ayrılmaması halinde yeni bir forvet transferi talep etmediği ve Cherif’e güvendiğini ifade ettiği belirtildi.

"YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP"

Genç golcünün scout ekibinin önerisiyle kadroya katıldığı, Tedesco’nun ise Cherif için “yüksek potansiyele sahip, güçlü ve süratli” değerlendirmesinde bulunduğu aktarıldı.

İtalyan teknik adamın, doğru planlamayla oyuncunun kulübe ciddi bir bonservis geliri kazandırabileceği görüşünü paylaştığı kaydedildi.

Teknik heyetin, sakatlığını tamamen atlatmasının ardından Sidiki Cherif’i kademeli olarak ilk 11’e monte etmeyi planladığı, genç oyuncunun uzun vadede takımın ana santrfor adaylarından biri olarak görüldüğü ifade ediliyor.

YENİ PLANLAR

Bu plan kapsamında Anderson Talisca’nın yeniden 10 numara pozisyonuna dönmesi, Marco Asensio’nun sağ kanatta serbest rolde, Musaba’nın ise sol kanatta görev alması seçenekler arasında yer alıyor.

Alternatif senaryolar arasında Talisca’nın zaman zaman santrfor olarak kullanılması ve Cherif’in hamle oyuncusu rolüne geçmesi de bulunuyor.