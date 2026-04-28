Domenico Tedesco dönemi 7,5 ay sürdü

Fenerbahçe’de Domenico Tedesco dönemi, yaklaşık 7,5 ayın ardından sona erdi.

Sarı-lacivertli ekibin başında kısa sürede bir kupa kazanan İtalyan teknik adam, ligdeki kritik kayıpların ardından görevinden ayrıldı.

13 Eylül 2025’te göreve başlayan Tedesco, Süper Lig’de 28 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans ortaya koydu. Sarı-lacivertliler, sezonun büyük bölümünde şampiyonluk yarışının içinde kalmayı başardı.

İSTİKRARLI SERİYLE ZİRVE TAKİBİ

Göreve Trabzonspor maçıyla başlayan Tedesco’nun ekibi, ilk haftalardaki dalgalı sonuçların ardından yükselişe geçti. Özellikle ligin ilk yarısında yakalanan istikrarlı performans, Fenerbahçe’yi devre arasına liderin hemen arkasında taşıdı.

Tedesco yönetimindeki en somut başarı ise Turkcell Süper Kupa oldu. Finalde Galatasaray’ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, son üç sezondaki ilk kupasını kazanarak moral buldu.

UEFA Avrupa Ligi’nde lig aşamasını geçen sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda Nottingham Forest’a elenerek Avrupa defterini kapattı.

SON DAKİKALAR BELİRLEYİCİ OLDU

Sezon boyunca özellikle iç sahada kaybedilen puanlar ve uzatma dakikalarında yenilen goller eleştirilerin odağında yer aldı. Fenerbahçe, kritik anlarda yaşadığı puan kayıplarıyla zirve yarışında avantaj kaybetti.

Ziraat Türkiye Kupası’nda yaşanan elenme ve ligde Galatasaray karşısında alınan 3-0’lık mağlubiyet, Tedesco döneminin sonunu hazırlayan gelişmeler olarak öne çıktı.