Domenico Tedesco farkını ortaya koydu
Fenerbahçe, Domenico Tedesco yönetiminde derbilerde elde ettiği sonuçlarla rakiplerinin önüne geçti. Sarı-lacivertliler, büyük maç performansıyla şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.
Süper Lig’de son olarak deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco’nun büyük maçlardaki performansı öne çıkıyor.
Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezon oynadığı derbilerde yenilgi yaşamadı.
Fenerbahçe, ligdeki tek büyük maç mağlubiyetini ise Türkiye Kupası’nda Beşiktaş karşısında aldı. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Süper Kupa’da Galatasaray’ı yenerek kupaya uzanmıştı.
DERBİLERDE BELİRGİN ÜSTÜNLÜK
Bu sezon Süper Lig’de oynanan derbilerde Fenerbahçe, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aynı periyotta Galatasaray 3 maçta 3 beraberlikle 3 puan alırken, Beşiktaş 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2 puanda kaldı.
Trabzonspor ise 4 derbide 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 2 puan toplayabildi. Bu tabloya göre Fenerbahçe dışındaki “dört büyükler”in ligde henüz derbi galibiyeti bulunmuyor.
DERBİLERE GÖRE OLUŞAN PUAN DURUMU
Fenerbahçe: 10 puan
Galatasaray: 3 puan
Beşiktaş: 2 puan
Trabzonspor: 2 puan
SEZONUN DERBİ SONUÇLARI
Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor
Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe
Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe
Trabzonspor 0-0 Galatasaray
Trabzonspor 3-3 Beşiktaş
Galatasaray 1-1 Beşiktaş
Derbi performansı üzerinden bakıldığında Fenerbahçe, bu sezon büyük maçlarda ortaya koyduğu istikrarla rakiplerinin önünde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu grafiği sezon geneline yayarak şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.