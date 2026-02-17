Domenico Tedesco farkını ortaya koydu

Süper Lig’de son olarak deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Fenerbahçe’de, teknik direktör Domenico Tedesco’nun büyük maçlardaki performansı öne çıkıyor.

Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, Süper Lig’de bu sezon oynadığı derbilerde yenilgi yaşamadı.

Fenerbahçe, ligdeki tek büyük maç mağlubiyetini ise Türkiye Kupası’nda Beşiktaş karşısında aldı. Öte yandan sarı-lacivertli ekip, Süper Kupa’da Galatasaray’ı yenerek kupaya uzanmıştı.

DERBİLERDE BELİRGİN ÜSTÜNLÜK

Bu sezon Süper Lig’de oynanan derbilerde Fenerbahçe, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aynı periyotta Galatasaray 3 maçta 3 beraberlikle 3 puan alırken, Beşiktaş 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2 puanda kaldı.

Trabzonspor ise 4 derbide 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayarak 2 puan toplayabildi. Bu tabloya göre Fenerbahçe dışındaki “dört büyükler”in ligde henüz derbi galibiyeti bulunmuyor.

DERBİLERE GÖRE OLUŞAN PUAN DURUMU

Fenerbahçe: 10 puan

Galatasaray: 3 puan

Beşiktaş: 2 puan

Trabzonspor: 2 puan

SEZONUN DERBİ SONUÇLARI

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor

Beşiktaş 2-3 Fenerbahçe

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe

Trabzonspor 0-0 Galatasaray

Trabzonspor 3-3 Beşiktaş

Galatasaray 1-1 Beşiktaş

Derbi performansı üzerinden bakıldığında Fenerbahçe, bu sezon büyük maçlarda ortaya koyduğu istikrarla rakiplerinin önünde yer alıyor. Sarı-lacivertliler, bu grafiği sezon geneline yayarak şampiyonluk yarışındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.