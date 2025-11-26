Domenico Tedesco: Ferencvaros, bu turnuvadaki en zor takımlardan birisi

Doğukan DEMİRKIRDI - Mehmet ALA / İSTANBUL,(DHA)-

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında yarın saat 20.45’te sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk edecek. Bu mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco açıklamalarda bulundu. Yoğun maç takviminde milli takımlara giden oyuncuların orada oynamalarının önemli olduğuna değinen Domenico Tedesco, “Aslında bu durum birazcık milli takıma kaç oyuncu gittiğiyle ve oynayıp oynamamalarıyla alakalı. Mesela bizim durumumuza baktığımızda 12 oyuncu milli takıma gidiyor ve 8 tanesi oynuyor. Maçlarda oynadıkları için biz ritmimizi kaybetmiyoruz. Milli ara öncesi de formdaydık şimdi de formdayız. Avrupa maçları pozitiftir. Bu tür maçları oynamak önemlidir. Bizim için pozitif bir durum” ifadelerini kullandı.

Takımdaki eksik oyuncuların sorulması üzerine Domenico Tedesco, “Bu oyunun bir parçası. Çok fazla maç oynadığınız zaman bazı oyuncuların eksik olması normal olabiliyor. Bizim iyi bir kadromuz var. Ben de açıkçası zaman zaman yeni isimlere şans vermekten mutlu oluyorum. Güçlü bir kadromuz var, genç oyuncularımız var. Eğer bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Birinin şansı geldiyse o şansı hak etmiştir” sözlerini sarf etti.

Rakiplerinin hava toplarında etkili olduğunu ve gollerinin yüzde 30’unu kafayla attığını belirten Tedesco, yarınki maçta ortaları savunmaları gerektiğini dile getirdi. Tedesco, “Sadece ortalarda değil arkaya yapılan koşularda da iyi bir takım. Avrupa Ligi’nde Vargas hava topu kazanma konusunda en iyi oyuncu. Bu istatistiklerde birinci sırada gelen oyuncu. O ne zaman ve nasıl zıplaması gerektiğini biliyor. Gollerinin yüzde 30’unu kafayla attılar. Bu ortaları savunmamız gerekiyor. Ceza sahası içerisinde ayık olmamız gerekiyor. Temaslı oynamamız ve hazır olmamız gerekiyor. Topu nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu konuda gerçekten iyi bir takım” şeklinde konuştu. 40 yaşındaki teknik adam. Levent Mercan’ın yarın forma giyip giymeyeceğiyle ilgili gelen soruya, “Evet onu yarın görebiliriz” diye konuştu.

Ferencvaros’un en iyi takımlardan birisi olduğuna değinen Tedesco, “Tabii ki tabloya baktığımızda onların nasıl bir takım olduğunu görebiliriz. Bu turnuvadaki en zor takımlardan birisi. Dikine ve direkt paslarla oynayan bir takım. Birçok oyuncuları istatistiklerde lider durumda. Az önce bahsettiği Vargas var. Naby Keita çok fazla kupa kazandı. Kadrolarında çok fazla iyi oyuncu var. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor” dedi.

Ligdeki son 2 deplasman maçının hemen başında 2-0 geriye düşmeleri hakkında konuşan Domenico Tedesco, “Ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem. Bu iki kere oldu. Bu bizim bir yöntemimiz olduğu anlamına gelmiyor. Zaman zaman önce geçtiğimiz ve gol yemediğimiz maçlar oldu. Daha az gol yememiz gerekiyor. Bir şeyler kazanmak ve lig sırasında en üstte olmak istiyorsanız savunma çok önemli. Yediğimiz bazı goller savunulmayacak gollerdi. Ben de 2-0 geriye düşmeyi istemem ve umarım kimseye kalp krizi yaşatmayız” ifadelerini kullandı.

Yarın stoper bölgesinde Yiğit Efe Demir’in forma giyeceğini aktaran Tedesco, “Efe oynayacak. Onun sırası geldi. Kendisi iyi bir futbolcu. Genç ve güçlü. Onun geçen sene Karagümrük maçlarını izledim. Liderlik gösterdi. İyi bir karaktere sahip. Yarın bir hata yaparsa onu affedeceğim. Kafasının özgür olması ve Fenerbahçe’de olduğu için keyif alması gerekiyor” sözlerini kullandı.

Brezilyalı kaleci Ederson’un performansını değerlendiren Tedesco, “Ederson’un zaten çok fazla çözüm üretecek yetisi var. Buradan topa vursa Samandıra’nın girişine kadar atabilir. Bazen kısa, bazen uzun top oynuyoruz. Biraz nasıl oynadığımıza bağlı. Ederson çok yönlü bir oyuncu. Pasları çok iyi atabiliyor. Biz de ona sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Kendisi bizim için çok önemli bir silah. Beşiktaş ve Rizespor maçlarında yediğimiz gollere bakarsan yüzde 50-50 diyebileceğimiz durumlar. Futbol bu şekilde” diyerek sözlerini noktaladı.